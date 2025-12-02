NAPLES, ITALY - DECEMBER 29: Nikita Contini of SSC Napoli looks on during the Serie A TIM match between SSC Napoli and AC Monza at Stadio Diego Armando Maradona on December 29, 2023 in Naples, Italy. (Photo by Ivan Romano/Getty Images)
Il Mattino – Napoli-Cagliari, possibile esordio in porta per Contini

By Emilia Verde
Il Napoli affronterà domani il Cagliari per gli ottavi di finale di Coppa Italia, partita secca, e Conte dovrà scegliere la formazione titolare, anche in vista della gara di domenica prossima contro la Juve. Il Mattino scrive: “Domani c’è la Coppa Italia, il primo turno. A centrocampo non ci sono alternative ma in ogni caso un po’ di riposo dovrà essere dato a McTominay visto che poi c’è la Juventus (in campionato) e il Benfica (in Champions League). Non è da escludere che in porta ci sia l’esordio di Contini, così come si possa vedere dall’inizio Mazzocchi. Non ci sarà Marianucci, squalificato. Elmas ci sarà e anche Politano. Dal primo minuto grandi chance sia per Vergara che per Lucca. E ovviamente anche per Juan Jesus. Insomma, è il caso di dire: prendete la panchina dell’Olimpico e mettetela in campo dal primo minuto. Anche sul sistema di gioco, meglio pazientare in attesa di capire chi di quelli scesi in campo con la Roma, è pronto a dei lavori forzati anche in Coppa Italia”.

