Il Mattino – Lo stabiese Esposito è il “Golden Boy”

Francesco Pio Esposito è il miglior giovane italiano under 21. L’attaccante di Castellammare di Stabia, fratello di Sebastiano e Salvatore, dopo l’ottima esperienza allo Spezia nello scorso anno, ha fatto il grande salto vestendo la maglia dell’Inter. Francesco Pio, però, non ha sentito il peso della maglia nerazzurra e già ha cominciato a mettere in mostra le sue doti. Di seguito il focus de “Il Matino”.

“Il trionfo di Francesco Pio Esposito . L’attaccante dell ‘Inter ha ricevuto il premio Best Italian Golden Boy , riservato al miglior giovane italiano under 21. Un grande riconoscimento dopo quanto fatto vedere negli ultimi mesi. Il salto dallo Spezia all’Inter non è stato per niente patito da Esposito, capace di trovare i primi gol sia in Serie A, sia in Champions League.