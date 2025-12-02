NewsCalcioSu X.com

I numeri che Conte sta ottenendo da Neres nel biennio azzurro

I numeri mostrano come Antonio Conte stia riuscendo a tirare fuori il meglio da Neres, che a Napoli si cimenta per la prima volta in un campionato top europeo. Va ricordato che i tornei portoghesi e olandesi presentano un livello difensivo inferiore rispetto alla Serie A, che offre una maggiore organizzazione tattica. Un’organizzazione che Neres è riuscito spesso ad arginare, anche grazie alle soluzioni tattiche disegnate da Conte: prima come esterno largo e ora come sottopunta, il brasiliano si conferma tra i calciatori più pericolosi e incisivi del nostro campionato.

Fonte:InterNapoli.it

