Honduras, ‘parità tecnica’ tra i 2 candidati conservatori. Trump: “Vogliono alterare risultati”

(Adnkronos) – I due candidati conservatori delle presidenziali in Honduras si trovano in una situazione di “parità tecnica” con appena 515 voti di scarto tra Nasry Asfura, il candidato del Partito Nazionale, e Salvador Nasralla, del Partito Liberale. Nel dare questi risultati ancora non definitivi, la commissione elettorale ha esortato alla “pazienza e alla prudenza” mentre si continuano a spogliare le ultime schede, ma da ieri pomeriggio, ora locale, non sono stati dati altri aggiornamenti, cosa che ha creato confusione e tensione. E si è anche bloccato il sito del consiglio elettorale, facendo crescere i timori di problemi con lo spoglio.

In questa situazione, ancora una volta si è avuto un intervento di Donald Trump, che nelle ultime battute della campagna elettorale aveva dato il suo endorsement ad Asfura minacciando di tagliare gli aiuti al Paese in caso di sua sconfitta: il presidente americano ha denunciato un presunto tentativo di “alterare i risultati elettorali”, affermando che lo spoglio “è stato interrotto bruscamente”. “Sembra che l’Honduras stia cercando di cambiare i risultati delle elezioni presidenziali, se lo fa, dovrà pagare un caro prezzo”, ha scritto il presidente americano su Truth Social.

Per quanto non definitivi i risultati comunque sembrano indicare con certezza la sconfitta della formazione di sinistra Libre della presidente uscente Xiomara Castro: il candidato del suo partito Rixi Moncada risulta infatti terzo, con poco più del 19 per cento, mentre i due candidati in testa sfiorano il 40%.

