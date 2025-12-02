Golden girl 2025: va a Schatzer
La centrocampista della Juventus si aggiudica il premio
Schatzer, inserita nella lista delle 10 giocatrici candidate al premio europeo, raccoglie questo riconoscimento in una stagione iniziata ancora una volta da protagonista con la Juventus Women: bianconera dall’agosto 2020, Eva è entrata nella rosa della Prima Squadra nel febbraio 2023 dopo avere brillato con l’Under 19 bianconera da sotto età e con la fascia da capitana al braccio.
Dopo l’esperienza in prestito, è tornata a Torino nel giugno 2024 raccogliendo fino a oggi complessivamente 47 presenze e cinque gol con la Juventus Women – l’ultimo dei quali realizzato in UEFA Women’s Champions League, il primo della sua carriera nella competizione, su punizione contro il Bayern Monaco.