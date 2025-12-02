NewsCalcioNapoli

GAZZETTA- Napoli-Juventus: le possibili scelte di Conte e Spalletti

By Giovanni Esposito
I condottieri, rispettivamente, del quarto e del terzo Scudetto saranno l’uno contro l’altro per la prima volta in carriera. Domenica, al “Maradona” andrà in scena l’ennesimo Napoli-Juventus.

Questa volta, però, la sfida tra azzurri e bianconeri sarà carica di significati particolari. C’è, infatti, grande attesa sul come i tifosi del Napoli accoglieranno Luciano Spalletti. L’attuale allenatore della Juventus ha incarnato a pieno il sentiment dei supporters partenopei ed è stato tra i principali artefici di quello Scudetto che si è anche tatuato sul braccio sinistro.

La “Gazzetta dello Sport” ha provato a schierare le squadre in campo.

