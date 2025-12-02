NewsCalcioRassegna Stampa

De Laurentiis sottolinea: “Alle istituzioni calcistiche interessa solo il mantenimento della poltrona”

By Emilia Verde
0

Ieri si è svolto il Gran Galà del Calcio 2025, e fra i presenti c’era anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che tra le altre cose ha sottolineato il suo pensiero su quello che è il calcio in Italia e non solo. Il Corriere dello Sport scrive: “Gli incidenti a cui fa riferimento il presidente sono diversi. Innanzitutto, gli infortuni e la gestione del calendario: «Non si possono prevedere. Le istituzioni calcistiche ci prendono per mano e ci trascinano nei loro percorsi dorati: a loro interessa solo il mantenimento della poltrona e noi veniamo utilizzati come se fossimo merce di scambio, della loro condizione e supremazia. Il calcio è vecchio, anzi stravecchio». L’attacco, diretto, è al sistema calcio italiano: «Se fossimo meno società e meno squadre, chiuderemmo il campionato anzitempo e ci sarebbe tutto il tempo per le nazionali, che così non leverebbero energie ai club. Il numero non conta, ma conta la qualità delle squadre. Qui c’è un grande errore: le retrocessioni. Se tu hai la Spada di Damocle di retrocedere e se hai una società più piccola, hai paura di investire, perché hai quella spada sulla testa. In NBA non ci sono retrocessioni e sono diventati tutti miliardari. Bisognerebbe fare sul serio gli stati generali del calcio»”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Senza categoria

A Radio Ibr Scampia – Domani 3/a puntata di “alleniamo la mente”

News

Manna da Milano: “Infortuni? Non ricordo neanche quanti sono”. Rivela il…

News

Riascolta (1/12/2025) a Calcio Sprint: l’ex calciatore Gigi Orlandini e per lo…

News

Intervento su Gilmour, i tempi di stop e il percorso del recupero. Rinuncia forzata…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.