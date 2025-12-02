CalcioNapoliNews

Da emergenza a ripartenza: il Napoli vola d ali spiegate!

By Gabriella Calabrese
0

Questione di metamorfosi. Dai Fab Four al “ritrovato” 3-4-2-1, non più soluzione di emergenza. La squadra è rinata senza sei pilastri fondamentali e, è il caso dio dirlo, con Lang e Neres vola ad…ali spiegate. Ma non solo loro. Di Lorenzo è tornato dominante, Olivera attento e coinvolto, Beukema cresce di partita in partita accanto ai totem Rrahmani e Buongiorno. E Lobotka e McTominay si confermano straordinari. Ora occorre solo ridare il gol ad Hojlund. Scrive il CdS:C’era una volta l’addio di Conte dietro l’angolo e il tramonto di una squadra di ex duri: il ko con il Toro, l’umiliazione di Eindhoven, lo sfogo bolognese di Conte, la famosa pausa nel periodo della sosta, la raffica di infortuni. Romanzo terminale, sembrava l’anticamera della fine: è stato un nuovo inizio. Squadra più dura di prima, rinnovata nell’anima e nel vestito tattico a dispetto dell’emergenza profonda. E nuovi volti in copertina: nato come il Napoli di De Bruyne e dei Fab Four, in un mese è diventato il Napoli di Lang e Neres. Ex scontenti con la valigia, Noa addirittura caso nazionale in Olanda, e oggi gemelli diversi e ali spiegate: hanno risvegliato un attacco in letargo prima dell’avvento in tandem. Numeri: 6 gol in tre partite, 3 di Neres e uno di Lang, uno di McTominay più un autogol, dopo tre giornate senza reti. E ancora: Napoli di nuovo sferzante e pericoloso, imprevedibile e produttivo, dominante nelle due fasi, micidiale in ripartenza con la velocità, l’istinto e il talento dei suoi attaccanti che puntano e infilzano”

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Napoli, Gran Gala del calcio 2025: ci sono Amir e Scott!

News

Il Mattino – Napoli-Cagliari, possibile esordio in porta per Contini

News

Coppa Italia – Napoli-Cagliari, il turn over di Conte

News

Lukaku verso il rientro in panchina, già con la Juve

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.