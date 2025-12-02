Adnkronos News

Coppa Italia, oggi Juventus-Udinese – Diretta

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – La Juventus scende in campo in Coppa Italia. La squadra bianconera ospita oggi, martedì 2 dicembre, l’Udinese – in diretta tv e streaming – all’Allianz Stadium negli ottavi di finale del torneo nazionale. La Juve è reduce dalla vittoria in campionato contro il Cagliari, battuto 2-1 in casa, mentre l’Udinese ha superato il Parma al Tardini per 2-0. La squadra di Runjaic ha inoltre superato già due turni di Coppa Italia, eliminando prima la Carrarese e poi il Palermo. 

Factory della Comunicazione

 

La vincente della sfida tra Juventus e Udinese sfiderà ai quarti di finale quella di Atalanta-Genoa, in campo domani. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Atreju 2025, da Abu Mazen a Velasco: il programma della festa FdI più lunga di sempre

Adnkronos News

“Freddo, energie a zero e poi il buio”. Il racconto del maratoneta in…

Adnkronos News

Serena Williams, ritorno in campo in vista? L’indizio per il 2026

Adnkronos News

Europei vasca corta, Quadarella argento nei 400 stile libero

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.