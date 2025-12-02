Coppa Italia, Napoli-Cagliari: i numeri

Dalla stagione 2009-2010 in poi, il Napoli ha perso soltanto una volta contro il Cagliari su 29 partite giocate in tutte le competizioni: il bilancio racconta di 20 vittorie, 8 pareggi e un’unica sconfitta in Serie A, il 25 settembre 2019.

Il Napoli, si legge su Il Corriere dello Sport, tra l’altro, è imbattuto nei cinque confronti di Coppa Italia contro il Cagliari: tre vittorie e due pareggi. L’ultimo incrocio in Coppa risale all’epoca di Maradona, stagione 1986-1987: in semifinale, doppia vittoria degli azzurri. Il gruppo allenato all’epoca da Bianchi conquistò il trofeo e anche lo scudetto (il primo).

Il Napoli, per la cronaca, è l’unica squadra dei cinque tornei top d’Europa imbattuta in casa nel 2025 in tutte le competizioni: 14 vittorie e 5 pareggi in 19 partite.