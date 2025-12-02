Conte al Gran Galà: “Il nostro obiettivo è cercare di difendere lo scudetto nel miglior modo possibile”

Antonio Conte parla del presente. E l’obiettivo è quello di tenersi stretto lo scudetto cucito sul petto: «Lo scudetto dell’anno scorso è stato veramente molto lottato: lo abbiamo voluto con tutte le nostre forze. Sicuramente quest’anno sarà un campionato molto combattuto, perché ci sono tante squadre forti, ci sono tanti impegni per tutti quanti. È difficile dopo 13 giornate stilare una classifica, infatti siamo tutti lì nel giro di pochissimi punti. Il nostro obiettivo è cercare di difendere lo scudetto nel miglior modo possibile, sapendo che sarà molto difficile perché ci sono squadre attrezzate, belle e forti, che vogliono scrivere la storia»

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS