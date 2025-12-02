NewsCalcioNapoli

Carratelli: “Napoli-Juve? Non so cosa accadrà sugli spalti quando entrerà Spalletti.”

Ecco le sue parole

By Vincenzo Buono
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mimmo Carratelli, giornalista, ecco le sue parole:

“A Roma il Napoli ha rubato l’idea della Roma che perchè anziché aspettarla l’ha aggredita sin da subito. I nostri hanno vinto tutti i duelli, il Napoli ha schiacciato nettamente la Roma e quando De Laurentiis dice che il Napoli è già forte dell’anno scorso lo fa per difendere la sua campagna acquisti. Inserire calciatori nuovi non è facile sia dal punto di vista fisico che mentale e mentre tanti pensano che i nuovi hanno giocato perchè gli altri sono infortunati, io credo che il 3-4-3 sia stata la svolta. Il Napoli è fortissimo, ce la giochiamo col Milan che ha il vantaggio di non avere le coppe. L’Inter non mi sembra la squadra forte dell’anno scorso, credo che Napoli e Milan sarà il vero duello.
Napoli-Juve? Non so cosa accadrà sugli spalti quando entrerà Spalletti. E’ vero che dobbiamo essergli riconoscenti, ma la Juve ci fa venire sempre l’orticaria e non guardiamo mai con benevolenza chi siede sulla panchina bianconera. Credo che Spalletti debba essere accolto con un applauso, ci ha fatto vincere lo scudetto e poi è un appassionato del calcio”
