Cannavaro, elogio a De Laurentiis: “Lungimirante e vincente”

Conte, tatticamente, non è secondo a nessuno

By Gabriella Calabrese
Fabio Cannavaro si è raccontato nel nuovo Betsson Sport Talk, il format di intrattenimento calcistico targato Betsson Sport e condotto da Pierluigi Pardo. Durante la sua chiacchierata ha toccato vari temi, dalle sue esperienze personali, alla crisi dei difensori italiani, al Mondiale e non poteva mancare un focus sul Napoli. Incalzato dalle domande di Pardo, Cannavaro ha elogiato la lungimiranza di Aurelio De Laurentiis e l’ottimo impatto di Antonio Conte. “De Laurentiis passerà alla storia come un vincente”, ha esordito Cannavaro, sottolineando come, al netto delle simpatie, il patron azzurro garantisca solidità economica e grandi investimenti tecnici. “Non ha mai avuto paura del confronto con allenatori ingombranti come Benitez o Ancelotti”. L’elogio più grande è però per l’attuale tecnico: “La gestione di Conte l’anno scorso è stata fenomenale, non solo dei calciatori ma di tutto l’ambiente societario. Ha ricompattato tutti. Antonio viene criticato per il non-gioco? Tatticamente non è secondo a nessuno, alla fine ciò che conta è il risultato”.

