Bruno Marra presenta presso la libreria “Raffaello” il suo libro “Padre, figlio e spirito azzurro”

By Giuseppe Sacco
Venerdì 5 dicembre alle ore 18, alla storica  libreria Raffaello-Books & Coffee, nel cuore del Vomero, , c’è un battesimo meraviglioso. Bruno Marra Il 5 dicembre presenterà quello che lui chiama “il mio secondo figlio“.
Oltre all’autore, interverranno i giornalisti Anna Copertino, Massimiliano Bonardi e Fabrizio Piccolo, autore della prefazione.

Un nuovo libro sarà presto fruibile per gli appassionati di calcio, di Napoli e delle sue tradizioni più viscerali ed autentiche. Dall’autore di “Brunapoli”, un secondo testo, che l’autore considera come un “secondo figlio”, sarà presentato venerdì 5 dicembre alle ore 18:00 presso la libreria Raffaello al Vomero. “Padre, figlio e spirito azzurro” è l’ultimo romanzo del giornalista e scrittore partenopeo, Bruno Marra, narratore della “napoletanità” declinata in tutte le sue forme (Napoli Centrale)

