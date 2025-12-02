Bruno Marra presenta presso la libreria “Raffaello” il suo libro “Padre, figlio e spirito azzurro”

Un nuovo libro sarà presto fruibile per gli appassionati di calcio, di Napoli e delle sue tradizioni più viscerali ed autentiche. Dall’autore di “Brunapoli”, un secondo testo, che l’autore considera come un “secondo figlio”, sarà presentato venerdì 5 dicembre alle ore 18:00 presso la libreria Raffaello al Vomero. “Padre, figlio e spirito azzurro” è l’ultimo romanzo del giornalista e scrittore partenopeo, Bruno Marra, narratore della “napoletanità” declinata in tutte le sue forme (Napoli Centrale)