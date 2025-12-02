NewsCalcioNapoli

Avellino, a San Gregorio Armeno arriva la statuina di Tutino: il bomber compare tra i personaggi del presepe

L'ex attaccante del Napoli è presente come statuina a San Gregorio Armeno

By Guido Russo
Nella celebre via dei presepi di Napoli spunta una nuova, inattesa figura in maglia verde. Tra le statue dedicate a CR7, Spalletti, Leao, Papa Francesco, Donald Trump e Massimo Troisi, nella bottega di Marco Ferrigno fa capolino anche Gennaro Tutino, il numero 7 dell’Avellino.

A notarlo è stato Francesco, tifoso biancoverde e appassionato di presepi, rimasto sorpreso nel riconoscere le fattezze dell’attaccante irpino in una delle sculture esposte. La curiosità lo ha spinto a entrare nella storica bottega dei Ferrigno per chiedere maggiori informazioni sulla statuina, che alla fine ha deciso di acquistare dopo una breve trattativa.

La vera sorpresa, però, è arrivata subito dopo: l’artigiano, divertito dall’entusiasmo del cliente, ha telefonato direttamente al vero Tutino – reduce dalla prestazione positiva di Bolzano contro il SudTirol – per comunicargli l’insolita vendita.
«Gennà, qui c’è un tifoso dell’Avellino: ho appena venduto la tua statuina!» ha scherzato il maestro Ferrigno, che ha voluto omaggiare il bomber dedicandogli una scultura con i colori dell’Irpinia.

Fonte: Il Mattino

