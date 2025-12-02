Adnkronos News

“Aiutatemi o accoltello qualcuno”, e colpisce una sconosciuta di 26 anni: arrestato a Milano

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Ubriaco litiga con suo padre ed esce di casa armato di coltello, minacciando: “Se non mi aiutate, colpisco qualcuno”. Dalla parole ai fatti: sceso nel cortile condominiale, ha accoltellato la prima persona che passava, una 26enne mai vista prima.  

È successo ieri sera verso le 23 a Milano in via Fluemendosa, zona Crescenzago. La vittima, originaria di Piacenza, nel tentativo di difendersi, è stata ferita a un braccio. Colpi fortunatamente attutiti dal giaccone pesante indossato dalla ragazza, che trasportata all’ospedale San Raffaele, ha ricevuto una prognosi di venti giorni.  

L’aggressore, un italiano di 28 anni con precedenti per reati contro il patrimonio, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, è stato arrestato per lesioni aggravate dagli agenti delle volanti, allertati sia dal padre che dai vicini, richiamati nel cortile dalle urla della ragazza. Entrambi hanno sporto denuncia contro il 28enne. 

cronaca

