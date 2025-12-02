A Radio Ibr Scampia – Domani 3/a puntata di “alleniamo la mente”

In questa terza puntata parleremo di uno degli aspetti più importanti per chi vuole esprimere al massimo il proprio potenziale: lo stato di flow e la capacità di rimanere pienamente nel presente. Io sono Nicola Bonfiglio, Mental Coach specializzato nello sviluppo delle soft skills, nel coaching sportivo e nella top performance, e in questo episodio vi guiderò dentro uno dei temi più affascinanti della performance mentale.

Approfondiremo cosa accade nella mente quando entriamo nel flusso, perché questo stato permette ad atleti, manager e team di migliorare focus, decisioni e qualità dell’azione, e soprattutto come si possa allenare la mente per rendere il flow uno stato sempre più raggiungibile.

Condividerò esempi concreti dal mio lavoro con calciatori professionisti, mostrando come restare nel qui e ora trasformi completamente la prestazione. Vedremo anche quali sono gli errori più comuni che ci portano fuori dal presente e quali strategie utilizzo per aiutare i miei clienti a ritrovare concentrazione, fluidità e controllo emotivo in ogni situazione.

