UFFICIALE – Da oggi le PROMOZIONI per Napoli/Juve

By Emilia Verde
Napoli vs Juventus, gara in programma domenica 7 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona

PROMOZIONI PER NAPOLI VS JUVENTUS

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS JUVENTUS

I posti riservati ai tifosi con disabilità saranno prenotabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di lunedì 1 Dicembre, previa registrazione attraverso la procedura presente al seguente link: https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-tifosi-con-disabilita/

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS JUVENTUS

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di lunedì 1 Dicembre 2025, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L’inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 2, pertanto non sarà necessario nessun obbligo di tessera fidelity.

Questi i prezzi della Tribuna Family:

  • Adulti € 14,00
  • Under 12 € 10,00
