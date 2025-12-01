UFFICIALE, Coppa Italia: gli arbitri designati per gli ottavi di finale
Ritorna la Coppa Italia con gli ottavi di finale della manifestazione. Gare in scena da martedì a giovedì. L’AIA ha da poco resi nomi i nomi degli arbitri e dei componenti delle sestine che dirigeranno i match:
JUVENTUS – UDINESE Martedì 02/12 h. 21.00
FOURNEAU
SCATRAGLI – PALERMO
IV: MARCENARO
VAR: GIUA
AVAR: MARINI
ATALANTA – GENOA Mercoledì 03/12 h. 15:00
PERRI
IMPERIALE – GIUGGIOLI
IV: COLOMBO
VAR: PRONTERA
AVAR: CHIFFI
NAPOLI – CAGLIARI Mercoledì 03/12 h. 18:00
SACCHI J.L.
BERCIGLI – MASTRODONATO
IV: LA PENNA
VAR: CAMPLONE
AVAR: SOZZA
INTER – VENEZIA Mercoledì 03/12 h. 21:00
DI MARCO
PRETI – RICCI
IV: BONACINA
VAR: NASCA
AVAR: MAZZOLENI
BOLOGNA – PARMA Giovedì 04/12 h. 18.00
TREMOLADA
GARZELLI – PISTARELLI
IV: PICCININI
VAR: BARONI
AVAR: PAIRETTO
LAZIO – MILAN Giovedì 04/12 h. 21.00
GUIDA
LO CICERO – DEI GIUDICI
IV: DOVERI
VAR: PEZZUTO
AVAR: AURELIANO