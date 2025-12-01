Calciocoppa italiaNews

UFFICIALE, Coppa Italia: gli arbitri designati per gli ottavi di finale

By Gabriella Calabrese
Ritorna la Coppa Italia con gli ottavi di finale della manifestazione. Gare in scena da martedì a giovedì. L’AIA ha da poco resi nomi i nomi degli arbitri e dei componenti delle sestine che dirigeranno i match:

 

JUVENTUS – UDINESE Martedì 02/12 h. 21.00

FOURNEAU

SCATRAGLI – PALERMO

IV: MARCENARO

VAR: GIUA

AVAR: MARINI

 

ATALANTA – GENOA Mercoledì 03/12 h. 15:00

PERRI

IMPERIALE – GIUGGIOLI

IV: COLOMBO

VAR: PRONTERA

AVAR: CHIFFI

 

NAPOLI – CAGLIARI Mercoledì 03/12 h. 18:00

SACCHI J.L.

BERCIGLI – MASTRODONATO

IV: LA PENNA

VAR: CAMPLONE

AVAR: SOZZA

 

INTER – VENEZIA Mercoledì 03/12 h. 21:00

DI MARCO

PRETI – RICCI

IV: BONACINA

VAR: NASCA

AVAR: MAZZOLENI

 

BOLOGNA – PARMA Giovedì 04/12 h. 18.00

TREMOLADA

GARZELLI – PISTARELLI

IV: PICCININI

VAR: BARONI

AVAR: PAIRETTO

 

LAZIO – MILAN Giovedì 04/12 h. 21.00

GUIDA

LO CICERO – DEI GIUDICI

IV: DOVERI

VAR: PEZZUTO

AVAR: AURELIANO

