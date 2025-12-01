NewsCalcioNapoli

Shock a Bologna: vince la Cremonese

By Lorenzo Capobianco
Un lunedi sera imprevedibile ci regala, all’ultima curva, la sorpresa di giornata: la Cremonese batte a domicilio il Bologna e conquista tre punti fondamentali per la salvezza. La squadra di Italiano, di contro, aveva la possibilità di accorciare sulle capoliste e tenersi attaccata al treno scudetto.

I grigio-rossi trovano un uno-due incredibile tra il 31′ e il 35′, prima con Payero poi con Vardy. In chiusura di primo tempo Orsolini da rigore accorcia le distanze.

Sembra il preludio della rimonta bolognese ma le sorprese non sono finite: al 50esimo è ancora Vardy a segnare e siglare il definitvo al 1-3.

