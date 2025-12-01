“Se lasciato libero, Neres si esprime al massimo! Visto che i sostituti di Politano ci sono?”

A “1 Football Club“, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Tarallo, giornalista del quotidiano La Verità. Ecco le sue dichiarazioni.

Factory della Comunicazione

Neres sta dando delle vibes da Lavezzi?

“Sì. Mi ricorda molto il Pocho. Deve ancora uscire del tutto, ci mancherebbe, non voglio anticipare cose enormi… ma è un calciatore che, se non lo costringi a stare sul binario, dà il meglio. Non gli devi dire: ‘vai su e giù sulla stessa corsia’. Lascialo accentrarsi, sbagliare. La tecnica è quella. Guarda il gol di ieri: sembra facile, ma non lo è. Il portiere lo sfiora, lui lo supera di due centimetri e fa quel tocchettino chirurgico in corsa. Veramente molto, molto bene.”

Era così difficile capire che, mettendo un assetto più spregiudicato, con le ali che tu stesso avevi scelto si poteva essere più propositivi fin dall’inizio? C’era bisogno di arrivare a mezza squadra fuori per infortunio?

“Sì, ma all’inizio hai vinto comunque, eri lì in classifica. Però, se mi chiedi cosa preferisco, io voglio vedere Neres, voglio vedere Lang, voglio vedere chi salta l’uomo, e voglio vedere alternanza sulle fasce, come fanno tutte le grandi squadre. Si gioca ogni tre giorni: alterni, uno fa la Coppa, uno il campionato, o anche nella stessa partita cambi. Ci siamo lamentati per un anno e mezzo che Politano non avesse sostituto. Ora ce ne sono due. Va benissimo così.”