Sclerosi multipla, Maya: “Un regalo essere alla Charity Dinner Aism”

(Adnkronos) – “Essere alla Charity Dinner e farne da conduttrice è un regalo che ricevo. Queste serate sono una grande opportunità di aggregazione, di comunità e di condivisione valoriale”. Lo ha detto Veronica Maya, ambassador di Aism e conduttrice della Charity Dinner 2025 organizzata dall’Associazione italiana sclerosi multipla a Milano. “Sul palco – sottolinea – rappresentiamo il lavoro di un grande gruppo che aiuta tante persone con la ricerca, ma anche con altre attività concrete che migliorano la qualità di vita dei pazienti con sclerosi multipla. Questo mi fa sentire responsabile, ma anche grata, perché rende utile il mio ruolo e la mia vita, anche con eventi di questo tipo”. 

