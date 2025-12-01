Adnkronos News

Sclerosi multipla, Francini: “Con Aism un cammino di speranza”

(Adnkronos) – “Questa non è una battaglia, ma un cammino. Sono accanto ad Aism da molti anni e mi sento profondamente onorata di poter portare questa bandiera di speranza e luce. E’ importante continuare con la ricerca e stare vicino alle persone con sclerosi multipla, ma è importante anche sottolineare come siano le donne a essere colpite quasi il doppio” rispetto agli uomini. Così l’attrice e ambassador di Aism Chiara Francini durante la Charity Dinner 2025 di Aism, Associazione italiana sclerosi multipla, che si è svolta ieri a Milano. Una serata speciale per celebrare i progressi compiuti, guardare alle sfide future e raccogliere fondi per la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. 

“Io sono una donna e credo che le donne siano un paniere di delizie con la capacità di partorire l’amore – aggiunge Francini – Chi sa partorire l’amore ha una capacità differente di progredire anche in un percorso non sempre e non necessariamente positivo”. 

