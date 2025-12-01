Roma-Napoli – Neres, la sua partita non è solo offensiva

Il Napoli ha battuto la Roma all’Olimpico per 1-0, per la tredicesima giornata di campionato di Serie A, agganciando il Milan al primo posto in classifica a 28 punti. Il gol della vittoria azzurra lo ha segnato David Neres, alla sua terza partita di fila da titolare. Il Corriere dello Sport scrive: “Titolare per la terza gara di fila dopo Atalanta e Qarabag, 7ª dall’inizio in stagione tra campionato e coppa. Martedì scorso con gli azeri non ha segnato, ma ha sfiorato un gol in acrobazia su cross di Lang. L’intesa è evidente tanto che la prima occasione, sui piedi di Noa, la crea proprio il brasiliano mettendolo davanti alla porta. Neres, rispetto all’olandese, viene dentro al campo con maggiore continuità, quasi seconda punta a tratti in appoggio a Hojlund. Al 50’ inventa un cross tagliato dopo lo scambio su corner con Lobotka: solo Svilar evita un altro guaio alla Roma. La sua partita non è soltanto offensiva. C’è un lavoro costante in fase di non possesso: rincorse su Hermoso, coperture preventive, scivolamenti puntuali su Koné quando l’azione si sviluppa dal lato opposto. I duelli con lo spagnolo sono continui, ruvidi, logoranti: il difensore della Roma prova a limitarlo con il fisico, Neres risponde con rapidità e cambi di direzione”.

