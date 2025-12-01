Roma-Napoli: Neres illumina il derby all’Olimpico, la legge Conte prevale. Statistiche e migliori in campo

Nel caldo scenario dell’Olimpico di Roma, si è disputato uno dei match più attesi del campionato: il Derby del Sole tra Roma e Napoli. Una sfida sentita da entrambe le tifoserie, ricca di storia, passione e rivalità calcistica. In questa occasione, a trionfare è stato il Napoli, grazie a una prestazione cinica e solida che ha visto protagonista l’attaccante brasiliano David Neres, autore del gol decisivo al 35° minuto del primo tempo.

La partita è iniziata con grande intensità, con entrambe le squadre pronte a colpirsi a viso aperto. Dopo alcuni tentativi da una parte e dall’altra, è stato il Napoli a trovare la via del gol con un’azione ben orchestrata in contropiede. Neres, servito in profondità, ha superato la difesa romanista e con freddezza ha battuto il portiere giallorosso con un preciso rasoterra sul secondo palo.

La Roma ha cercato di reagire, mantenendo un buon possesso palla e spingendo soprattutto nella seconda metà del primo tempo, ma senza riuscire a impensierire seriamente la retroguardia napoletana. Nella ripresa, gli azzurri hanno abbassato il baricentro, puntando sulla solidità difensiva e sulle ripartenze. Protagonista assoluto tra i pali è stato Milinkovic-Savic, che ha compiuto almeno due interventi decisivi per blindare il risultato.

Nel complesso, il Napoli ha dimostrato maturità tattica e una grande compattezza. Ottima anche la prova di Lobotka, autentico metronomo a centrocampo, capace di dettare i tempi e spezzare le trame offensive romaniste. La squadra di Conte porta così a casa tre punti fondamentali per la corsa alle prime posizioni.

Statistiche di partita

Statistica Roma Napoli Possesso palla 56% 44% Tiri in porta 2 5 Tiri Totali 8 7 Fuorigioco 0 4 Falli commessi 14 13 Calci d’angolo 4 2

Migliori in campo

Portiere: Milinkovic-Savic – fondamentale in almeno due occasioni, ha blindato la porta azzurra con sicurezza e riflessi da campione.

Centrocampo: Stanislav Lobotka – instancabile in regia, ha gestito con lucidità il possesso e interrotto efficacemente le azioni della Roma.

Attacco: David Neres – decisivo con il gol vittoria, ha mostrato velocità, tecnica e grande freddezza sotto porta.

A cura di Giovanni Mirengo