Roma-Napoli, ancora cori discriminatori nei confronti dei napoletani

Il Napoli ha battuto la Roma all’Olimpico per 0-1, ma per i tifosi napoletani non residenti nel Lazio non è stato possibile assistere alla gara. Allo stadio capitolino, e non solo, sono andati in scena i soliti cori discriminatori e striscioni vergognosi. Il Mattino scrive: “Dopo lo striscione esposto nel prepartita all’esterno dell’Olimpico che inneggiava all’eruzione del Vesuvio: «Aspettando che…” e la foto del vulcano, i tifosi della Roma stanno intonando cori discriminatori contro i napoletani.

Sono circa quattro mila tifosi del Napoli presenti allo stadio, tutti residenti nel Lazio visto il divieto di trasferta. «Odio Napoli» e «Vesuvio lavali col fuoco» i due cori partita dalla Curva Sud della Roma rivolti contro i tifosi azzurri”.

Factory della Comunicazione