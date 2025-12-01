NewsCalcioNapoli

Roma 0-1 Napoli. Le parole di Neres, Milinkovic Savic e Hojlund

Queste le parole dei tre uomini partita di questa sera

By Sara Di Fenza
Nel post partita della vittoria del Napoli contro la Roma pe 1-0, sono stati intervistati Neres, Milinkovic Savic e Hojlund.

Queste le loro parole:

NERES – “È tornato Neres? Non me ne sono mai andato. Siamo i campioni d’Italia e dobbiamo riconfermaci partita dopo partita. Esultanza? Ne ho tante, mi piace cambiare sennò diventano noiose.”

MILINKOVIC SAVIC –  Neres? Ha fatto il suo. La mia parata?Faccio i complimenti ai ragazzi davanti a me che mi hanno dovuto far parare una sola volta.”

HOJLUND –  Esultanza con Neres? Io e Neres avevamo un patto di fare questa esultanza insieme. Mancano i goal? Ovviamente un attaccante vuole sempre segnare, ma mi piace anche aiutare. Io mi ritengo un uomo squadra, sicuramente è importante segnare ma è più importante la vittoria della squadra”

