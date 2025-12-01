Adnkronos News

Ricerca, Vecchioni: “Un messaggio di speranza per chi convive con sclerosi multipla”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “In questo mondo fatto di drammi, malattie e problematiche, ho immaginato di incontrare il dolore in persona. Tutti dobbiamo affrontarlo, ma bisogna farsi forza perché quando il cuore e la mente stanno bene il corpo li segue. E’ un messaggio di speranza che dedico a chi convive con la sclerosi multipla, ma anche ai familiari, amici e ai caregiver che condividono con loro il dolore”. Lo ha detto il cantante Roberto Vecchioni, dal palco della Charity Dinner 2025 di Aism – Associazione italiana sclerosi multipla a Milano, alla presenza di circa 400 ospiti per una serata all’insegna della sensibilizzazione sulla patologia e della solidarietà per sostenere la ricerca di una cura efficace.  

Factory della Comunicazione

salute

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Province: Trento torna in testa per qualità della vita, poi Bolzano e Udine

Adnkronos News

Sclerosi multipla, Francini: “Con Aism un cammino di speranza”

Adnkronos News

Immobiliare, Paterna (Sinergie): “Portiamo avanti il tema della comunità”

Adnkronos News

Energia, cambiano abitudini consumo: Arera proroga sperimentazione per la ricarica…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.