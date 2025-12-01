Adnkronos News

Presidenziali Honduras, in testa il candidato Asfura sostenuto da Trump

(Adnkronos) – Nasry Asfura, il candidato sostenuto dal presidente americano Donald Trump, è in testa nelle elezioni presidenziali in Honduras secondo i risultati preliminari. Lo ha reso noto la commissione elettorale, secondo la quale Asfura, soprannominato ”il nonno”, ha ottenuto il 40,6% delle preferenze. Ex sindaco di Tegucigalpa, 67 anni, è davanti di 1,8 punti sull’altro candidato di destra, il presentatore televisivo Salvador Nasralla, e di 21 punti sul ​​candidato della sinistra al potere, Rixi Moncada. 

