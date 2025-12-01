NewsCalcioNapoli

Premi, consegnata a Mimmo Carratelli la «Penna d’oro per lo sport». La cerimonia al Coni

By Riccardo Cerino
E’ Mimmo Carratelli, giornalista e scrittore napoletano, già capo della redazione sportiva del Mattino, la «Penna d’oro per lo sport» 2025, premio assegnato dal Coni.

Ieri mattina, si legge sulla versione online del quotidiano Il Mattino, nel Salone d’oro del Foro Italico la cerimonia alla presenza del presidente del Coni Luciano Buonfiglio, del presidente dell’Ussi nazionale Gianfranco Coppola, del capo delle relazioni esterne del Coni Danilo di Tommaso e di Daniele Tosatti, figlio di Giorgio Tosatti, storico direttore del “Corriere dello Sport-Stadio“, uno dei giornali di Carratelli.

