Pietrangeli, il cordoglio della SSCN e del presidente De Laurentiis
Unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale, primo italiano a vincere una slam. E’ morto Nicola Pietrangeli. La SSCN ed il presidente DE Laurentiis esprimono il proprio cordoglio attraverso i canali ufficiali:
Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis e dello sport italiano.
— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 1, 2025