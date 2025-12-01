Pietrangeli, il cordoglio della SSCN e del presidente De Laurentiis

CalcioAltri SportNapoli

Unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale, primo italiano a vincere una slam. E’ morto Nicola Pietrangeli. La SSCN ed il presidente DE Laurentiis esprimono il proprio cordoglio attraverso i canali ufficiali:

