NewsCalcioNapoli

Neres trascina il Napoli: settimana da fenomeno e il gesto d’amicizia di Lang

By Emanuela Menna
0

Il Napoli passa all’Olimpico con un gol di David Neres, sempre più decisivo in un momento delicato per la squadra: il brasiliano ha segnato contro Atalanta, Qarabag e Roma, vivendo una settimana perfetta. Accanto a lui cresce anche Lang, che dopo un avvio complicato sta trovando continuità grazie anche agli infortuni che gli hanno aperto spazio. I due hanno un rapporto forte sin dal ritiro di Dimaro, e l’olandese lo ha celebrato su Instagram chiamandolo “Craque”, a conferma del legame e del momento positivo dell’asse sudamericano-olandese.

 

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Del Piero: “Napoli-Juve sempre speciale, tornare qui è un’emozione”

News

Cucci: “Conte si è messo in ritiro da solo e ha rimesso in moto il vero…

News

Menichini: “Napoli duro a morire, lo scudetto è ancora una battaglia…

Interviste

“Se lasciato libero, Neres si esprime al massimo! Visto che i sostituti di…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.