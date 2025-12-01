Neres trascina il Napoli: settimana da fenomeno e il gesto d’amicizia di Lang

Il Napoli passa all’Olimpico con un gol di David Neres, sempre più decisivo in un momento delicato per la squadra: il brasiliano ha segnato contro Atalanta, Qarabag e Roma, vivendo una settimana perfetta. Accanto a lui cresce anche Lang, che dopo un avvio complicato sta trovando continuità grazie anche agli infortuni che gli hanno aperto spazio. I due hanno un rapporto forte sin dal ritiro di Dimaro, e l’olandese lo ha celebrato su Instagram chiamandolo “Craque”, a conferma del legame e del momento positivo dell’asse sudamericano-olandese.

Fonte: Il Mattino