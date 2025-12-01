NewsCalcioNapoli

Neres, solo un grande spavento: probabili crampi, Conte pronto a farlo riposare

By Emanuela Menna
0

Nel finale di Roma-Napoli David Neres ha fatto temere il peggio accasciandosi a terra per un fastidio alla parte posteriore della coscia sinistra, chiedendo subito il cambio. Le prime valutazioni però rassicurano: dovrebbe trattarsi soltanto di crampi, conseguenza delle tante energie spese nelle ultime settimane in cui è stato decisivo. Per questo Conte starebbe pensando di lasciarlo a riposo nel match di Coppa Italia contro il Cagliari, per evitare rischi inutili. Nessun allarme, solo la necessità di ricaricare le batterie.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Del Piero: “Napoli-Juve sempre speciale, tornare qui è un’emozione”

News

Neres trascina il Napoli: settimana da fenomeno e il gesto d’amicizia di Lang

News

Cucci: “Conte si è messo in ritiro da solo e ha rimesso in moto il vero…

News

Menichini: “Napoli duro a morire, lo scudetto è ancora una battaglia…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.