Neres, solo un grande spavento: probabili crampi, Conte pronto a farlo riposare

Nel finale di Roma-Napoli David Neres ha fatto temere il peggio accasciandosi a terra per un fastidio alla parte posteriore della coscia sinistra, chiedendo subito il cambio. Le prime valutazioni però rassicurano: dovrebbe trattarsi soltanto di crampi, conseguenza delle tante energie spese nelle ultime settimane in cui è stato decisivo. Per questo Conte starebbe pensando di lasciarlo a riposo nel match di Coppa Italia contro il Cagliari, per evitare rischi inutili. Nessun allarme, solo la necessità di ricaricare le batterie.

