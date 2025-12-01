Napoli: settimana da sogno per Neres, ancora una volta decisivo

Per Antonio Conte è il settimo successo contro il collega Gasperini nelle sfide come allenatori. Il bilancio vede, poi, due vittorie per il trainer giallorosso e 2 pareggi.

David Neres segna la rete numero 5 in campionato con la maglia azzurra. Dopo la doppietta della scorsa settimana contro l’Atalanta l’esterno brasiliano risulta ancora una volta decisivo. Nella gara di ieri, g li azzurri hanno avuto l’84% di precisione nei passaggi con 356 quelli riusciti sui 434 totali. I tiri totali dei partenopei sono stati 6 con 4 in porta, 1 fuori e 1 respinto, di cui 2 in area e 4 fuori area. Vittoria azzurra e primo posto riconquistato.

fonte ilmattino