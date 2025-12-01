Napoli: settimana da sogno per Neres, ancora una volta decisivo
Il Napoli centra la vittoria numero 50 contro la Roma in 157 gare disputate in serie A. Gli azzurri segnano con Neres il goal numero 181 contro i 197 dei giallorossi. Per i partenopei è il quarto successo esterno stagionale con i tre punti che mancavano lontano da Fuorigrotta da ben un mese.
Per Antonio Conte è il settimo successo contro il collega Gasperini nelle sfide come allenatori. Il bilancio vede, poi, due vittorie per il trainer giallorosso e 2 pareggi.
David Neres segna la rete numero 5 in campionato con la maglia azzurra. Dopo la doppietta della scorsa settimana contro l’Atalanta l’esterno brasiliano risulta ancora una volta decisivo. Nella gara di ieri, gli azzurri hanno avuto l’84% di precisione nei passaggi con 356 quelli riusciti sui 434 totali. I tiri totali dei partenopei sono stati 6 con 4 in porta, 1 fuori e 1 respinto, di cui 2 in area e 4 fuori area. Vittoria azzurra e primo posto riconquistato.
