Napoli rinvigorito, ma in Coppa Italia pesa la squalifica di Marianucci

Il Napoli ritrova entusiasmo dopo il successo per 1-0 sulla Roma, vittoria che vale il primo posto in classifica insieme al Milan e che conferma la mano rigeneratrice di Antonio Conte. Ora gli azzurri guardano alla sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, dove però ci sarà un’assenza pesante: Luca Marianucci non potrà essere convocato. Il difensore è infatti squalificato per i due gialli rimediati la scorsa stagione con l’Empoli nella stessa competizione. Una defezione che riduce le rotazioni difensive e limita le possibilità di turnover per Conte.

Factory della Comunicazione