Napoli: previsto sold out anche in Coppa Italia, il dato

By Emanuele Arinelli
Dopo la vittoria importantissima all’Olimpico contro la Roma di Gasperini per 1-0, grazie alla rete di David Neres, il Napoli ha riconquistato il primo posto in classifica. Mercoledì gli azzurri torneranno in campo per la Coppa Italia.

Alle ore 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli affronterà il Cagliari di Fabio Pisacane. L’allenatore rossoblù, napoletano ed ex difensore proprio del Cagliari, proverà a regalare il sogno qualificazione a un’intera isola e a vincere nella città in cui è cresciuto.

Nonostante l’orario e il giorno non propriamente favorevoli, non dovrebbe mancare la consueta affluenza del popolo partenopeo: è infatti previsto un quasi sold out, con pochissimi biglietti ancora disponibili sia in tribuna sia nelle curve inferiori.

Il supporto dei tifosi verso il Napoli, tornato in vetta alla Serie A, non mancherà in vista anche della gara di domenica, che segnerà il ritorno al Maradona di Luciano Spalletti con la sua nuova Juventus.

 

 

