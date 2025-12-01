NewsCalcioRassegna Stampa

Napoli, ora doppia sfida fra Coppa Italia e campionato

By Emilia Verde
Il Napoli, dopo la vittoria sulla Roma per 0-1, è atteso da altre due sfide importanti, la prima mercoledì contro il Cagliari per gli ottavi di finale di Coppa Italia, e la seconda, domenica prossima al Maradona per la quattordicesima giornata di campionato di Serie A contro la Juventus. Il Corriere dello Sport scrive: “E ora, gli ottavi di Coppa Italia. Mercoledì alle 18 al Maradona contro il Cagliari di Pisacane: sfida secca, in palio ci sono i quarti. E quattro giorni dopo, secondo scontro diretto in serie: con la Juventus di Spalletti. Partita piena di significati per la classifica, per il cuore e la storia: sarà il primo ritorno di Lucio a Napoli dopo lo scudetto”.

