NewsCalcioNapoli

Napoli, oggi Gilmour si opera a Londra! Ecco cosa filtra sui tempi di recupero

By Riccardo Cerino
0

L’emergenza-infortuni in casa Napoli prosegue, soprattutto nel reparto di centrocampo, al momento quello maggiormente falcidiato. Nei giorni scorsi si è aggiunto alla lista degli acciaccati anche Billy Gilmour, costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere i problemi di pubalgia che si trascina da circa un mese. L’ex Brighton, si legge sul quotidiano Il Mattino, dovrà restare ai box fra le sei e le otto settimane.

Il suo rientro è previsto non prima della seconda metà di gennaio: fino ad allora, Conte dovrà fare di necessità virtù specie se si considera il lungo tour de force che – di qui ad almeno due mesi – vedrà gli azzurri scendere in campo nelle diverse competizioni praticamente ogni tre giorni.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Coppa Italia, si entra nel vivo con gli ottavi di finale. Spicca Lazio-Milan!

Interviste

“Napoli, grazie a Buongiorno ritrovata solidità! Se la squadra non subisce…

News

Napoli, in Coppa Italia col turnover ma Conte dovrà rinunciare a Marianucci: ecco…

News

Premi, consegnata a Mimmo Carratelli la «Penna d’oro per lo sport». La…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.