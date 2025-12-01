Napoli, oggi Gilmour si opera a Londra! Ecco cosa filtra sui tempi di recupero

L’emergenza-infortuni in casa Napoli prosegue, soprattutto nel reparto di centrocampo, al momento quello maggiormente falcidiato. Nei giorni scorsi si è aggiunto alla lista degli acciaccati anche Billy Gilmour, costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere i problemi di pubalgia che si trascina da circa un mese. L’ex Brighton, si legge sul quotidiano Il Mattino, dovrà restare ai box fra le sei e le otto settimane.

Il suo rientro è previsto non prima della seconda metà di gennaio: fino ad allora, Conte dovrà fare di necessità virtù specie se si considera il lungo tour de force che – di qui ad almeno due mesi – vedrà gli azzurri scendere in campo nelle diverse competizioni praticamente ogni tre giorni.