Napoli, le valutazioni secondo la Gazzetta: quasi tutti al top!

7 Napoli Ferma l’emorragia da trasferta nella gara giusta. Col 3-4-2-1 vola: terza vittoria di fila

6,5 Milinkovic-Savic Per novanta minuti sarebbe senza voto, poi prima che scatti il recupero, si esibisce in un tuffo provvidenziale per fermare una velenosa girata di Baldanzi.

6,5 Beukema Con la difesa a 3 ha ritrovato un ruolo da protagonista che gli si addice e merita. Attento, si sgancia in sovrapposizione e si alterna in spinta a Di Lorenzo.

7 Rrahmani Anticipo su Ferguson provvidenziale, ferma Koné al limite dell’area – e del fallo – nell’azione che porta al gol. Passa da Ferguson a Baldanzi e Dybala: concede nulla.

7 Buongiorno Come Rrahmani, praticamente perfetto in tutte le letture di gioco e nelle chiusure, anche quando deve arretrare in diagonale. E da braccetto ha libertà di spinta.

6 Di Lorenzo La prima occasione è per lui, la volée su cross di Neres dà solo l’illusione del gol. Gara attenta su Pellegrini prima e su El Shaarawy poi. Ha ritrovato sicurezza.

6,5 Lobotka Koné gli ringhia addosso ma lui non arretra di un millimetro. Catalizzatore di palloni, nel traffico non sbaglia un appoggio né una scelta. Spende il giallo su Wesley.

6,5 McTominay Rispetto a Lobotka, meno regia ma più strappi verticali palla al piede. Un’esplosione di muscoli, taglia a fette la mediana di casa. Duello senza sconti con Cristante.

6 Olivera Partita dura e quindi adatta al suo carisma battagliero. Spinge poco perché non serve. Si batte e ribatte quello che passa dalle sue parti.

Il migliore 7,5 Neres È il suo momento. Dopo la doppietta all’Atalanta, altro gol pesantissimo. Ripartenza fulminante, la avvia e la chiude con qualità e freddezza.

6,5 Højlund L’assist per Neres è fondamentale e decisivo. Mezzo punto in meno per i troppi errori tecnici in appoggio, dove deve migliorare. Ma nella battaglia non si nasconde.

7 Lang Ispirato palla al piede, sfrontato nell’uno contro uno. Ma in una “battaglia” c’è bisogno anche di sacrificio e sofferenza: ha imparato ad allacciare bene l’elmetto.

6 Politano Conte lo lancia come primo cambio, per sfruttarne la freschezza in ripartenza. Si crea un buon varco ma è egoista: tira male invece di aprire per Olivera.

6 Elmas Va a fare di fatto il quarto in mediana, con il Napoli che passa al 5-4-1 finale. Ha più muscoli di Neres per reggere l’urto dell’assalto finale romanista.

s.v. Lucca Poco tempo per lasciare un segno concreto. Protegge un paio di buoni palloni in posizioni pericolose, utili per far rifiatare la squadra. In Coppa Italia tocca a lui?