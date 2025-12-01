NewsCalciocoppa italia

Napoli, in Coppa Italia col turnover ma Conte dovrà rinunciare a Marianucci: ecco perché

By Riccardo Cerino
Archiviato il successo sulla Roma di ieri sera all’Olimpico, in casa Napoli non c’è un attimo da perdere: ora per gli azzurri ci sarà il debutto stagionale in Coppa Italia, al Maradona contro il Cagliari nel tardo pomeriggio di mercoledì. Una competizione che Conte e i suoi vogliono onorare, a maggior ragione dopo essersi fermati agli ottavi di finale nelle ultime quattro edizioni. Il tecnico salentino è comunque intenzionato ad attuare un importante turnover anche alla luce dei prossimi impegni fra Serie A e Champions League.

Fra gli indisponibili per la gara contro i rossoblu, si legge sul portale TuttoNapoli, c’è Luca Marianucci. L’ex Empoli deve infatti scontare una squalifica di un turno risalente allo scorso anno quando vestiva la maglia dei toscani a seguito di un’ammonizione. Il difensore dovrà quindi attendere il prossimo turno per l’esordio stagionale in coppa, costringendo Conte a rivedere i suoi piani iniziali.

