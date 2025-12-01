Napoli-ilmattino: decisione giusta quella di convalidare il gol di Neres
Questa mattina, ilmattino, ha pubblicato i suoi voti al mister del Napoli Antonio Conte e all’arbitro Massa. Partiamo da Conte, voto 8.
Un dominio dall’inizio alla fine. Non certo in termini di spettacolo: azzecca ogni mossa, con una squadra compatta e organizzata in maniera minuziosa.
Il 3-4-3 esalta soprattutto Neres, ma sono soprattutto quei tre là in difesa che in questo nuovo sistema di gioco, sembrano diventati inaffondabili.
Anche quando entra Dybala ed è chiaro che la Roma farà di tutto per pareggiare, Antonio si limita a mantenere la calma, a servirsi degli unici due cambi che ha a disposizione, blindare la difesa e portare a casa tre punti che valgono il primo posto.
All’arbitro Massa, voto 6.5. Il suo impatto sulla partita è un po’ svampito, ma non per colpa sua: non può vedere la spallata a pallone lontano di Ndicka su Hojlund quasi a centrocampo.
Decisione giusta quella di convalidare il gol di Neres, il contrasto è di gioco. Decide di non punire i contatti duri anche quelli al limite: e fa bene, altrimenti ne sarebbe uscita fuori una gara piena zeppa di interruzioni. Una direzione da primo della classe. Ma una serata in cui se l’è cavata piuttosto bene.