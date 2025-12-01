Napoli-ilmattino: decisione giusta quella di convalidare il gol di Neres

Questa mattina, ilmattino, ha pubblicato i suoi voti al mister del Napoli Antonio Conte e all’arbitro Massa. Partiamo da Conte, voto 8.

Un dominio dall’inizio alla fine. Non certo in termini di spettacolo: azzecca ogni mossa, con una squadra compatta e organizzata in maniera minuziosa.

Il 3-4-3 esalta soprattutto Neres, ma sono soprattutto quei tre là in difesa che in questo nuovo sistema di gioco, sembrano diventati inaffondabili.