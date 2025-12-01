Monti: ”Difesa a tre amata da Conte. Hoijlund? Devastante”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista de “Il Mattino” Gianluca Monti:

“Conte ama il modo di difendere che dà la difesa a tre, e nel Napoli è un valore aggiunto perché i tre centrali hanno qualità. La Roma non aveva un punto di riferimento vero in avanti, cosa che ha avuto il Napoli con Hojlund. Ama giocare uno contro uno, ma viene incontro e sta legando bene il gioco con i compagni. A Roma ha dato un grosso contributo in fase difensiva. Se riuscisse a entrare in doppia cifra diventerebbe un centravanti devastante. Rotazioni? Se stanno bene giocando sempre gli stessi undici. Quando Conte ritrova i titolarissimi non li tocca più. Penso anche io che stia passando sotto silenzio la capacità di Conte di tenere la squadra così in alto nonostante le assenze pesantissime. È un Napoli con verticalità, che dà spazio a McTominay per esprimersi secondo le sue qualità. Penso che la difesa a tre sia la nuova base di ripartenza: penso che questo assetto faccia stare tranquillo per primo l’allenatore”.