NewsCalcioNapoli

Menichini: “Napoli duro a morire, lo scudetto è ancora una battaglia aperta”

By Emanuela Menna
0

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Leonardo Menichini, doppio ex Napoli e Roma
“Il Napoli prima di mollare questo scudetto venderà cara la pelle. Il Napoli è solido, è allenato benissimo da Conte ed è tosto, a seconda della musica che si suona, sa ballare.
La ricchezza della rosa ha fatto sì che Conte possa sperimentare e provare soluzioni nuove, cambia anche modulo e questa è una ricchezza che può portare al Napoli.
Questo campionato è avvincente e bello, può succedere di tutto. Ci sono 5/6 squadre che possono stupire, ma credo ancora che Napoli e Inter siano le favorite, ma occhio al Milan che non ha impegni infrasettimanali che logorano, portano via energie ed infortuni. La Roma è lì, ha un grande allenatore ma ieri sera la vittoria del Napoli ha rappresentato qualcosa anche sotto il profilo dell’autostima importante”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Interviste

“Se lasciato libero, Neres si esprime al massimo! Visto che i sostituti di…

News

Serie A e Var, il caso Pavlovic-Marusic: quando il calcio esce sconfitto dalla…

News

Napoli, le valutazioni secondo la Gazzetta: quasi tutti al top!

News

Napoli, oggi Gilmour si opera a Londra! Ecco cosa filtra sui tempi di recupero

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.