Menichini: “Napoli duro a morire, lo scudetto è ancora una battaglia aperta”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Leonardo Menichini, doppio ex Napoli e Roma

“Il Napoli prima di mollare questo scudetto venderà cara la pelle. Il Napoli è solido, è allenato benissimo da Conte ed è tosto, a seconda della musica che si suona, sa ballare.

La ricchezza della rosa ha fatto sì che Conte possa sperimentare e provare soluzioni nuove, cambia anche modulo e questa è una ricchezza che può portare al Napoli.

Questo campionato è avvincente e bello, può succedere di tutto. Ci sono 5/6 squadre che possono stupire, ma credo ancora che Napoli e Inter siano le favorite, ma occhio al Milan che non ha impegni infrasettimanali che logorano, portano via energie ed infortuni. La Roma è lì, ha un grande allenatore ma ieri sera la vittoria del Napoli ha rappresentato qualcosa anche sotto il profilo dell’autostima importante”.

