Lukaku vede bianconero, Big Rom sta per tornare

Comincia la settimana che potrebbe permettere al Napoli di ritrovare Romelu Lukaku. Saranno decisivi i prossimi giorni per capire se Conte potrà inserire anche il nome di Big Rom tra i convocati per la sfida alla Juventus di Spalletti di domenica sera al Maradona. Prosegue il piano di recupero con il rientro in gruppo ormai vicino. Questione di giorni, appunto. Ma il peggio è ormai alle spalle per Lukaku,ko il 14 agosto in amichevole contro l’Olympiacos a Castel di Sangro. Lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra, terapia conservativa anziché l’intervento, riabilitazione in Belgio tra Bruxelles e il centro Move to Cure di Anversa e poi il ritorno in Italia nella settimana che conduceva a Napoli-Como dell’1 novembre. Un mese fa. Ora si attende solo il suo rientro definitivo in squadra e poi potrà nuovamente essere a disposizione del suo allenatore. Potrebbe farcela per la Juve, si vedrà. Novità a breve. Poi, ovviamente, sarà graduale il suo inserimento in campo. Ma ormai ci siamo, manca davvero poco: Big Rom sta per tornare.