Lucca, un suo prestito a gennaio non è affatto facile

La coperta, attualmente, visti i tempi di recupero lunghi degli infortunati, è un po’ corta a centrocampo. Lo ha dichiarato anche il ds azzurro, Giovanni Manna. Ma a gennaio, il Napoli, oltre ad inserire qualche nuova pedina, sta pensando anche di “cedere” qualche elemento. Il Mattino si sofferma, per esempio, sul possibile futuro di Lorenzo Lucca, centravanti dei partenopei, che in vista del ritorno di Romelu Lukaku potrebbe avere il via libera per trovare spazio altrove. Una cessione in prestito dell’ex Udinese sarebbe però complicata secondo le norme vigenti, dovrebbe essere prima riscattato dalla squadra friulana per la cifra fissata a 26 milioni di euro, poi lasciato in prestito. Non sarà facile trovare una sistemazione né per l’attaccante né per Mazzocchi, entrambi visti poco in questo scorcio di campionato.

