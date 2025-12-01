La moviola – Massa, non c’è fallo su Koné prima del gol, ma che brivido! Sufficiente

Partita senza errori gravi per Massa (Il Cds vota 6), cui sfugge comunque qualcosa. Per tutti, ma è solo un esempio, il pestone (sia pure sulla punta del piede) di Di Lorenzo su Mancini era sicuramente fallo, non è una questione di soglia alta (e sicuramente l’ha impostata così l’arbitro). Così come la coerenza disciplinare è risultata insufficiente. I suoi numeri: 27 falli fischiati e sette cartellini.

COL BRIVIDO

Nell’APP dell’azione del gol di Neres, Rrahmani entra in scivolata su Koné, tocca il pallone e questo lo salva dal fallo, anche se il pallone stesso resta li e Koné, senza quell’intervento, avrebbe potuto puntare verso la porta. Ma conta tutto quello che avviene prima e allora, prima del contatto, c’è un tocco sul pallone che cambia direzione, giusto non intervenire da parte del VAR.

DISCIPLINARE

Ha voluto impostare la partita senza cartellini, almeno nel primo tempo, poi ne sono arrivati sette, tutti nella ripresa. Resta che la trattenuta prolungata di Mancini su Hojlund era da giallo. Poi, se è giusto il provvedimento disciplinare per Cristante (e lo è, ferma la ripartenza di McTominay) doveva essere ammonito anche Buongiorno (su Baldanzi) soprattutto per un equilibrio della partita.

VAR: Aureliano 6

Poco da dire, se non la stucchevole posa a favore di telecamera pre partita.

