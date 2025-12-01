Adnkronos News

Emma Bonino stabile dopo il ricovero per malore, attesa per il bollettino medico

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Emma Bonino, ricoverata da ieri sera all’ospedale Santo Spirito di Roma, è vigile e le sue condizioni sono stabili. A quanto si apprende sono attesi ulteriori accertamenti prima della diramazione del bollettino medico. La storica leader radicale, fondatrice di +Europa, è arrivata nella serata di domenica 30 novembre al pronto soccorso dell’ospedale romano, ed è stata ricoverata in terapia intensiva.
 

Factory della Comunicazione

Emma Bonino ha 77 anni e in passato era guarita da un tumore al polmone. Era già stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma nell’ottobre del 2024 per problemi respiratori. Pochi giorni dopo le dimissioni dall’ospedale, l’inaspettata visita a sorpresa di Papa Francesco, che la leader radicale volle celebrare con una foto su Instagram che li ritraeva al sole, sulla terrazza di casa Bonino, uno di fronte all’altro, entrambi accomodati sulla sedia a rotelle. 

politica

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Pietrangeli nella storia della Coppa Davis, il trionfo del 1976

Adnkronos News

Asia colpita da inondazioni e frane, oltre 1.000 vittime: Sri Lanka e Indonesia in…

Adnkronos News

Pietrangeli, Licia Colò: “Un maestro, mi innamorai del suo coraggio”

Adnkronos News

Lavoro, parità di genere: certificate anche Agsm Aim energia e Agsm aim smart…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.