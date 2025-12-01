NewsCalcioNapoli

Del Piero: “Napoli-Juve sempre speciale, tornare qui è un’emozione”

By Emanuela Menna
0

Alessandro Del Piero, ex bandiera della Juventus, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 in occasione della presentazione della Philadelphia Junior Cup. Di seguito una parte delle sue dichiarazioni:

Factory della Comunicazione

Sensazioni buone, ottime. Molto bello tornare a Napoli, ho fatto anche il militare qui. Ho avuto i vantaggi di farlo nell’anno in cui abbiamo vinto la Champions League. Sono contento di essere tornato. Questo progetto è incredibilmente bello, rappresenta l’inizio di ognuno di noi. Io ho iniziato con i miei amici dietro casa, c’è chi ha iniziato all’oratorio o per strada: è senso di aggregazione, di competizione. Ci sono talmente tante cose dietro l’inizio ed è la cosa più bella, più pura. I ragazzi quando sono giovanissimi hanno il desiderio di giocare e basta.”

Su Napoli-Juve

“Domenica sarà una bella partita, è ovvio. Sono due squadre con grandissima ambizione. La Juve ha una posizione in classifica peggiore rispetto al Napoli e un anno diverso alle spalle. C’è la storia che rappresentano le due squadre, tanti aspetti belli ed affascinanti. Napoli-Juve è una sfida sempre particolare con una rivalità unica.”

Su Luciano Spalletti

“Come lo accoglierei? Non lo so, non sono un tifoso napoletano. Ci saranno quelli che ricorderanno i successi e quelli che sono più tristi e faranno altro.”

 

Fonte: CalcioNapoli24

 

 

Potrebbe piacerti anche
News

Neres trascina il Napoli: settimana da fenomeno e il gesto d’amicizia di Lang

News

Cucci: “Conte si è messo in ritiro da solo e ha rimesso in moto il vero…

News

Menichini: “Napoli duro a morire, lo scudetto è ancora una battaglia…

Interviste

“Se lasciato libero, Neres si esprime al massimo! Visto che i sostituti di…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.