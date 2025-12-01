Del Piero: “Napoli-Juve sempre speciale, tornare qui è un’emozione”

Alessandro Del Piero, ex bandiera della Juventus, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 in occasione della presentazione della Philadelphia Junior Cup. Di seguito una parte delle sue dichiarazioni:

Factory della Comunicazione

“Sensazioni buone, ottime. Molto bello tornare a Napoli, ho fatto anche il militare qui. Ho avuto i vantaggi di farlo nell’anno in cui abbiamo vinto la Champions League. Sono contento di essere tornato. Questo progetto è incredibilmente bello, rappresenta l’inizio di ognuno di noi. Io ho iniziato con i miei amici dietro casa, c’è chi ha iniziato all’oratorio o per strada: è senso di aggregazione, di competizione. Ci sono talmente tante cose dietro l’inizio ed è la cosa più bella, più pura. I ragazzi quando sono giovanissimi hanno il desiderio di giocare e basta.”

Su Napoli-Juve

“Domenica sarà una bella partita, è ovvio. Sono due squadre con grandissima ambizione. La Juve ha una posizione in classifica peggiore rispetto al Napoli e un anno diverso alle spalle. C’è la storia che rappresentano le due squadre, tanti aspetti belli ed affascinanti. Napoli-Juve è una sfida sempre particolare con una rivalità unica.”

Su Luciano Spalletti

“Come lo accoglierei? Non lo so, non sono un tifoso napoletano. Ci saranno quelli che ricorderanno i successi e quelli che sono più tristi e faranno altro.”

Fonte: CalcioNapoli24