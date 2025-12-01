De Laurentiis orgoglioso dei suoi ragazzi e del suo “condottiero”

Il Napoli ha battuto la Roma all’Olimpico per 1-0 agganciando il Milan al primo posto in classifica, con un gol di David Neres. Al termine della partita. il presidente De Laurentiis ha voluto esprimere la sua gioia attraverso il social X. Il Corriere dello Sport scrive: “De Laurentiis non è all’Olimpico ma al novantesimo scala l’Olimpo: «Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero». La soddisfazione del presidente è la stessa dei millecinquecento dello spicchio di stadio riservato agli ospiti, di tutti i rappresentanti del popolo azzurro spruzzati negli altri settori e soprattutto del sindaco del Napoli. Antonio Conte, il condottiero vero – secondo definizione di Adl – ma anche l’allenatore della squadra che da ieri è di nuovo prima in classifica, in condominio con il Milan. Gli scontri diretti fanno ancora la differenza: due vittorie su quattro, con Roma e Inter, e due sconfitte con Milan e Bologna. L’ultima prima della famosa pausa di una settimana durante la sosta. «Con il Tottenham la settimana me la davano di diritto, non la chiedevo neanche. D’accordo con il club, considerando che ci sono quattro mesi in cui si gioca sempre, abbiamo preso questa decisione. La farò ancora: giocando ogni tre giorni, prendere una boccata d’aria è una cosa positiva. Per me, per la mia famiglia e per chi resta a Castel Volturno», dice il tecnico”.

