Cucci: ”Conte in ritiro al posto della squadra”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Italo Cucci, giornalista:

Factory della Comunicazione

“Nel momento di mezza crisi del Napoli, psicologica più che altro, Conte anziché mandare in ritiro la squadra, si è mandato in ritiro lui e l’ha risolta così. Conte è un professionista, sarà pure juventino, ma ha allenato anche l’Inter e a Napoli sta lavorando bene e invece vengono fuori attriti e tristezze che Napoli non merita. Ho visto una bella partita, poteva finire anche in pareggio,ma si è visto un salto di qualità nel momento decisivo e questo significa che questo è un Napoli di qualità”